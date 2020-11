Roma, Fonseca: "Partita di grande carattere e personalità. Vittoria meritata"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta così ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Genoa di oggi pomeriggio: "Oggi abbiamo fatto una partita di grande carattere, di grande personalità e atteggiamento. Abbiamo meritato di vincere, abbiamo avuto molte occasioni chiare per fare gol e sempre con sicurezza difensiva: nell’unico errore ci hanno fatto gol . E’ importante sentire questa fiducia nella squadra”.

La stupisce più il fatto che abbiate preso gol o che ne avete fatti tre senza Dzeko?

“Sì, quello che è importante è sentire che anche quando non abbiamo un giocatore importante come Dzeko, le intenzioni non cambiano. E’ molto importante per me. Ne abbiamo preso uno ma ne abbiamo segnati tre e potevamo farne quattro o cinque. Dopo il gol del Genoa abbiamo reagito, fatto due gol ed è importante sentire questa ambizione nella squadra”.