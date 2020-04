Roma, Fonseca sceglie i sacrificabili sul mercato: sono Spinazzola e Under

vedi letture

La Roma la prossima estate dovrà forzatamente vendere qualche giocatore potenzialmente titolare, soprattutto nel caso in cui dovesse restare Pallotta alla guida della società. Per il tecnico potrebbero essere sacrificati Under, destinato a essere il più importante uomo mercato in uscita per Petrachi, e Spinazzola, che già a gennaio era stato vicinissimo all'addio. Sulla lista dei partenti, con l'obiettivo primario di abbassare il monte ingaggi, ci sono anche Fazio, Pastore e Perotti. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.