Roma, Fonseca su Smalling: "Vuole restare, farò di tutto per trattenerlo anche il prossimo anno"

vedi letture

Paulo Fonseca vuole trattenere Chris Smalling a tutti i costi. È lo stesso tecnico portoghese ad affermarlo nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di ESPN: "È un uomo straordinario, così umile, così professionale. È diventato uno dei leader dello spogliatoio e i tifosi lo adorano. È incredibile come si sia adattato. Non è facile per un difensore centrale inglese adattarsi così rapidamente al calcio italiano. È stato fantastico e farò tutto il possibile per tenerlo a Roma anche l'anno prossimo. So che vuole restare, vediamo cosa succede ".