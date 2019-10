Roma, Fonseca sul caso Under: "Calcio e politica mai nello stesso letto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, nel corso della conferenza stampa in vista della partita di domani contro la Sampdoria ha parlato anche del conflitto a nord della Siria e della reazione di Under: "Non rivelerò quello che ci siamo detto all'interno dello spogliatoio. Questa mattina mi sono svegliato e ho letto un quotidiano portoghese. Leggevo che calcio e politica non devono dormire nello stesso letto. Condivido questa frase. Sono due cose ben divise e non devono entrare nella stessa casa".