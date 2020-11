Roma, Fonseca: "Una vittoria non cambia gli obiettivi. Appello con l'Hellas? Speriamo"

Al termine della sfida contro il Genoa, l'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha così commentato ai microfoni di Dazn la vittoria dei giallorossi: “E’ stata una vittoria di carattere, sempre con l’atteggiamento forte. Abbiamo creato occasioni per fare più gol e l’unico errore fatto ci hanno fatto gol. La squadra ha avuto grande carattere”.

Era agitato nel finale: come mai?

“Come sempre dobbiamo mantenere la concentrazione fino alla fine. Era importante difendessimo bene dopo il terzo gol e lo abbiamo capito. Sono contento per la personalità e per il carattere della squadra”.

Mayoral che partita ha fatto?

“Ha fatto una buona partita, ha lavorato molto. Penso che quando abbiamo cambiato con Cristante ci siamo accentrati e con il passaggio dei mediani abbiamo fatto meglio. Borja ha lavorato bene, è stato quasi sempre bravo, ha sbagliato un gol ma è normale”.

Ci sono numeri importanti per voi:

“Dobbiamo pensare partita per partita, non è che perché abbiamo vinto cambiano obiettivi. Vogliamo fare meglio dello scorso anno, lavoriamo per essere migliori”.

Mkhitaryan vi ha trascinato:

“Sì, lui, Pedro hanno grande esperienza. Sa giocare in questa posizione, è un ragazzo molto intelligente, ha fatto tre gol importanti, ha lavorato molto ma l’importante è che abbiamo vinto”.

Domani l’appello per la sconfitta con l’Hellas: crede ad un cambio di sentenza?

“Ci spero, come ho detto è un errore ma non abbiamo avuto vantaggi per questo. Vediamo che succede”.