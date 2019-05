© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l’emozione e le lacrime, è tempo di pensare al futuro, e di lavorare per costruirlo. In casa Roma è ancora tempo di celebrare Daniele De Rossi per una carriera indimenticabile, ma non si può demandare oltre la ricerca di profili adeguati per la stagione che verrà. Se a glielo dirigenziale la scelta è caduta su Gianluca Petrachi, architetto del Torino che abbandonerà l’universo granata per sposare il progetto giallorosso, per quanto riguarda il tecnico ripetiamo da tempo che la prima scelta è quella legata a Giampiero Gasperini. Nonostante le resistenze dell’Atalanta il tecnico di Grugliasco rimane in pole position, a patto di un progetto che lo coinvolga a tutto campo dandogli la possibilità di giocarsi le sue chance in una grande piazza sino in fondo. Diversamente, si procederà per altre vie, e Gasp si terrà stretta la sua di piazza, che ha preso provinciale ed ha trasformato in top club.