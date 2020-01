© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stando a quanto rivela Sky, è terminata la due diligence sulla Roma di Dan Friedkin: la procedura, prodomica al passaggio di consegne tra Palloetta e "mister Toyota", si è conclusa senza criticità, specie per quanto riguarda la parte legale e si va verso il via libera circa il passaggio societario. Da ora in poi ci saranno due settimane dedicata alla stesura dei contratti e a metà febbraio è atteso il passaggio ufficiale delle quote di maggioranza, da James Pallotta a Dan Friedkin.