Roma, Friedkin pronto al signing. Operazione da 700 milioni di euro

Sono queste le ore decisive per la firma sull'accordo per il passaggio della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin. Come ricorda Il Messaggero il manager californiano, ricevuto l'ol dal board del suo gruppo, firmerà nelle prossime ore il contratto necessario per arrivare al closing attraverso il lancio dell'OPA. Entro al fine di marzo o al massimo i primi giorni di aprile atteso l'ok dell'Antitrust per un investimento di poco superiore ai 700 milioni di euro.

Rimane però da capire quando verrà ufficializzato il signing che deve arrivare a Borsa chiusa.