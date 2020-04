Roma-Friedkin, trattativa congelata ma Pallotta potrebbe decidere di non vendere più

La trattativa tra Pallotta e Friedkin per la cessione della Roma è congelata ma aperta. Le parti in causa hanno deciso di interrompere la trattativa per ovvi motivi anche perché, quando si tornerà a trattare, dovrà essere rivisto anche il prezzo ex novo dopo il ciclone Coronavirus che ha colpito prima l'Italia e ora gli Stati Uniti. Resta da capire se alla fine verrà portata a termine, visto che Pallotta potrebbe anche decidere di mantenere la proprietà dopo aver fatto un'attenta valutazione della svalutazione del prodotto calcio dopo il Covid-19. Uscendo di scena a febbraio come sembrava inizialmente, avrebbe permesso all'attuale proprietario una plusvalenza di 80 milioni, cosa che non è assolutamente certa dopo ciò che sta accadendo nel mondo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.