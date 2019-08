Roma-Genoa, giallorossi in vantaggio: gol di Under

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo meno di 6' la Roma è passata in vantaggio. Contrasto a centrocampo tra Kluivert e Romero e palla a Dzeko che serve Under in profondità: bravissimo il turco a liberarsi di Criscito prima e Zapata poi accentrandosi e a battere Radu con il sinistro. Il primo gol stagionale dei giallorossi è del numero 17.

