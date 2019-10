Roma-'Gladbach 1-1, i voti ai tecnici: Fonseca azzecca l'idea Mancini

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Roma-Monchengladbach: 1-1 (32' Zaniolo, 95' Stindl)

Il rigore fischiato da Collum ha cambiato l'esito della partita tra Roma e Monchengladbach, dopo che i giallorossi avevano controllato la gara, soprattutto nel secondo tempo. I tedeschi hanno avuto solo il merito di non mollare, ma la beffa per Fonseca è enorme, anche per il momento di grande difficoltà che sta vivendo la rosa visti i tanti infortuni che condizionano anche le scelte dell'allenatore.

PAULO FONSECA 6

Il tecnico della Roma fa di necessità virtù e si inventa Mancini a centrocampo. La scelta lo ripaga perché il difensore ex Atalanta è forse il migliore in campo e dunque anche in futuro potrebbe tornare comodo in questa nuova versione. I suoi cambi però non incidono sulla partita, anzi i giallorossi perdono un po' di gamba con l'innesto di Perotti e Florenzi ha sulla coscenza l'occasione che avrebbe permesso alla Roma di chiudere e vincere la gara. La pareggite non molla e contro il Milan sarà di nuovo emergenza.

MARCO ROSE 6 - I primi trenta minuti schiaccia la Roma nella propria metà campo con la squadra che gira benissimo. Solo l'imprecisione dei suoi attaccanti non gli permette di andare in vantaggio e col passare dei minuti e soprattutto dopo il gol di Zaniolo, il fuoco tedesco si affievolisce quasi fino a spegnersi. Azzecca l'inserimento di Stindl che ha il merito di segnare un rigore che non c'era con la freddezza dei grandi giocatori.