Roma, Il Messaggero: "Arriva Veretout, stand-by Mancini"

© foto di Federico De Luca

"Arriva Veretout, stand-by Mancini", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle pagine de Il Messaggero. La Roma in pressing per il francese della Fiorentina: dieci milioni di euro più il cartellino di Defrel. Con il Milan ad un passo da Bennacer, la Roma ha un'autostrada davanti a sé per il francese. L'offerta giallorossa al calciatore è la più alta ricevuta dal suo entourage: quinquennale da 2,7 milioni più un bonus di 1 milione al raggiungimento della qualificazione in Champions.

Riflessioni su Mancini - A sorpresa ha subito un rallentamento la trattativa per portare a Roma Gianluca Mancini. Un po' per le richieste dell'Atalanta (25 milioni più bonus), un po' per la voglia di riflettere da parte della Roma vista e considerata l'entità dell'investimento. Senza dimenticare che Mancini è l'alternativa a Lyanco, pallino del ds salentino, per il quale bisognerà però attendere di capire il cammino del Torino in Europa League.