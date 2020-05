Roma, i nomi caldi: da Pedro alla retroguardia

vedi letture

In casa Roma si pensa al futuro, e di conseguenza nonostante l’imminente possibile ripartenza del campionato molti dei programmi sono già rivolti alla prossima stagione. La volontà è quella di mantenere come centrale il ruolo di Paulo Fonseca, e di conseguenza i desideri del tecnico portoghese saranno tenuti in stretta considerazione per le scelte di mercato che dovranno essere intraprese. L’obiettivo principale, a questo proposito, è rappresentato da Pedro Rodriguez. Lo spagnolo in scadenza di contratto con il Chelsea sarebbe un elemento ideale per infondere qualità, esperienza ed attitudine ai grandi traguardi ad un gruppo talentuoso che sarà chiamato ad uno step ulteriore rispetto a quello della stagione in corso. Una Roma all’insegna della qualità, a partire dalle retrovie. È così, a lato del discorso riscatto legato a Smalling, ecco che le corsie esterne rivestiranno un ruolo di capitale importanza. A sinistra, oltre alla conferma di Kolarov piacciono sia Acuna dello Sporting Lisbona che Ismaily dello Shakhtar. A destra il nome nuovo svelato la passata settimana porta al colombiano Santiago Arias, attualmente in forza all’Atletico Madrid. Tutti profilo tecnici ed in linea con l’idea di gioco dell’allenatore portoghese. Insomma una Roma a trazione anteriore, che sta già iniziando a lavorare per il futuro.