Roma, i tifosi contro la società. E Pallotta è pronto alla rivoluzione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Clima rovente in casa Roma, dopo il clamoroso annuncio dell'addio di Daniele De Rossi, il capitano che invece avrebbe voluto continuare a giocare con la maglia che ha indossato per tutta la sua carriera. I tifosi continuano nelle loro contestazioni e ieri erano in 2.000 sotto la sede del club per ribadire il loro dissenso nei confronti delle ultime scelte societarie.

Azzeramento totale - Il presidente James Pallotta è pronto a operare un repulisti totale, per evitare di ritrovarsi di nuovo in situazioni scomode nelle prossime stagioni. La prima decisione da prendere sarà quella relativa al nuovo allenatore: come riporta Il Corriere dello Sport, il favorito è sempre Gasperini, ma non è tramontata l'idea Sarri, tutt'altro che sicuro di restare al Chelsea.