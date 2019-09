Roma, i voti al mercato: chiusura in grande stile. Smaltita l'era Monchi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Henrix Mkhitaryan chiude col botto una sessione di mercato sontuosa. A sessione conclusa, la Roma si presenta come la grande incognita del nostro campionato: può fare molto bene, può fare molto. Tutto dipenderà anzitutto dall'impatto che avrà nel lungo periodo il nuovo tecnico Paulo Fonseca, ma sul mercato Gianluca Petrachi ha provato a fare le cose in grande. Un neo, per non fare solo complimenti, lo troviamo subito: i giallorossi dovevano sostituire Kostas Manolas, hanno cercato a lungo Daniele Rugani, non chiuso perché non abbastanza rapido a giudizio dell'allenatore, e poi hanno virato su Chris Smalling. Più lento e all'apparenza meno adatto a far coppia con Fazio, al netto della tanta esperienza internazionale, in un reparto completato da Gianluca Mancini, dal quale dipenderà a questo punto molto delle fortune difensive romaniste. Sempre in difesa, con Davide Zappacosta (quando rientrerà) e Leonardo Spinazzola la Roma avrà a disposizione una batteria super di terzini. A centrocampo ha vinto il triello con Milan e Napoli per Jordan Veretout, in più ha portato a casa Diawara. In porta Pau Lopez è stato pagato tanto, ma è in attacco che sono arrivati i colpi di coda per chiudere alla grande: Nikola Kalinic è un sontuoso vice-Dzeko, l'armeno fan di Albano l'innesto che non ti aspetti e cambia la prospettiva. In uscita, sorvoliamo sulla delicata gestione dell'addio a Daniele De Rossi. Sono andati via i migliori della scorsa stagione: Stephan El Shaarawy e il già citato Manolas. Il primo, però, voleva cambiare aria. E il secondo è stato valutato i 36 milioni di euro previsti dalla clausola (anche se con l'inserimento di Diawara): difficile contestare qualcosa. Petrachi, viceversa, aveva l'arduo compito di smaltire la mole di giocatori arrivati nella gestione Monchi e ormai palesemente fuori posto. Missione riuscita quasi in toto, eccezione fatta per Javier Pastore che andrà recuperato. Sono andati via Gonalons e Schick, Nzonzi e Coric, Olsen e Karsdorp: cessioni necessarie, imprescindibili per come era evoluta la situazione. Luca Pellegrini rischia di diventare un rimpianto tra qualche anno. Ma, oltre a sfoltire, la Roma ha blindato Nicolò Zaniolo e resistito alle offensive per Edin Dzeko: non era scontato.

Operazioni in entrata, VOTO 6,5

Wiktor Plesnierowicz (Lech Poznan)

Henrikh Mkhitaryan (Arsenal)

Nikola Kalinic (Atlético Madrid)

Christ Smalling (Manchester United)

Davide Zappacosta (Chelsea)

Mert Çetin (Gençlerbirligi)

Jordan Veretout (Fiorentina)

Gianluca Mancini (Atalanta)

Pau López (Real Betis)

Amadou Diawara (Napoli)

Leonardo Spinazzola (Juventus)

Matheus Guedes (Santos)

Operazioni in uscita, VOTO 6,5

Maxime Gonalons (Granada)

Patrik Schick (RasenBallsport Leipzig)

Gregoire Defrel (Sassuolo)

Robin Olsen (Cagliari)

Ante Coric (Almería)

Steven Nzonzi (Galatasaray)

Rick Karsdorp (Feyenoord Rotterdam)

Christian D'urso (Cittadella)

Elio Capradossi (Spezia)

Alessandro Bordin (Spezia)

Daniele De Rossi (Svincolato)

Daniele Verde (AEK)

Gerson (Flamengo)

Žan Celar (Cittadella)

Iván Marcano (Porto)

Edoardo Soleri (Padova)

Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenhua)

Umar Sadiq (Partizan Belgrado)

Luca Pellegrini (Juventus)

Konstantinos Manolas (Napoli)

Andrea Romagnoli (Spartak Moscow)

Rezan Corlu (Brondby IF)

Ezequiel Ponce (Spartak Moscow)