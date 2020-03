Roma, il futuro di Florenzi è un rebus ma l'addio dopo il prestito è praticamente certo

Alessandro Florenzi rientrerà dal prestito al Valencia ma molto probabilmente non resterà alla Roma. Con Fonseca infatti, non troverebbe posto e dunque valuterà nuove soluzioni sia in Italia che all'estero. A gennaio si era fatta avanti l'Atalanta, prima che la sua strada si dirigesse verso la Spagna. In estate potrebbe tornare a chiamare la Fiorentina, ipotesi gradita anche visto l'ottimo rapporto che il giocatore ha con Pradè. Sicuramente i giallorossi proveranno a fare plusvalenza visto che si tratta di un prodotto del vivaio, ma prima il giocatore dovrà trovare una soluzione al suo ingaggio, visto che 3 milioni fino al 2023 sono una cifra che in pochi potrebbero permettersi. Servirà un ingaggio spalmato su più stagioni per dare il via all'eventuale trattativa per l'addio definitivo alla Capitale. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.