© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Proseguono, anche se a fari spenti, le manovre per regalare a Gattuso un rinforzo a centrocampo: l’obiettivo numero uno del Milan resta Stefano Sensi del Sassuolo, per il quale l’unica strada percorribile è quella del prestito con diritto di riscatto. Allo stesso tempo, il dt Leonardo si sarebbe mosso per Lorenzo Pellegrini, gioiellino della Roma. Un sondaggio in attesa di potersi sedere attorno a un tavolo a giugno, visto che la politica rossonera per il mercato attuale non prevede spese eccessive. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.