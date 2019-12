Roma, il mix europeo di Fonseca tra inamovibili e dimenticati

Fonte: Dal nostro inviato a Roma

Il giusto mix tra titolari e riserve per cercare il punto della qualificazione contro il modestissimo Wolfsberger. Ecco il piano di Fonseca, che già dalla conferenza stampa della vigilia ha fatto intendere di voler cambiare, ma senza stravolgere, per ottenere il pass per i sedicesimi e proseguire l'esperienza che, anche nel suo passato allo Shakhtar, gli ha dato sempre molte soddisfazioni.

DZEKO INAMOVIBILE - Il tecnico portoghese ha annunciato che Pau Lopez, seppure recuperato, lascerà spazio a Mirante, protagonista in positivo dell'ultima sfida contro il Milan. In difesa, con Smalling fuori per infortunio, fiducia in una coppia potenzialmente titolare come quella composta da Mancini e Fazio, mentre sulle fasce, riposerà Kolarov sostituito da Spinazzola, e si rivedrà Florenzi al centro di voci di mercato oltre che di mugugni causa impiego col contagocce. A centrocampo Pellegrini recupera ma va in panchina, e a fianco di Veretout ci sarà Diawara. Dietro all'unica punta che sarà Dzeko nonostante il recupero di Kalinic, dovrebbe riposare Zaniolo e scendere in campo un tridente composto da Under, Mkhitaryan e Perotti.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Diawara, Veretout; Ünder, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko.