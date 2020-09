Roma, il Napoli insiste per Veretout: chiesti almeno 30 milioni. Biraghi carta vincente?

Il Napoli insiste per Jordan Veretout. Il centrocampista francese, scrive Tuttosport, rimane la prima scelta di Gattuso per sostituire Allan, passato all'Everton. La Roma chiede almeno 30 milioni di euro e al momento non considera la cessione del proprio giocatore, fondamentale negli schemi di Fonseca. Ma gli azzurri non demordono e potrebbero puntare sull'aiuto di Mario Giuffredi, agente di Veretout. Il quale, in verità, ha dichiarato anche di recente che Veretout rimarrà alla Roma: secondo il quotidiano piemontese, però, se il transalpino sarà accontentato nelle sue richieste (a Roma guadagna 2,4 milioni all'anno, il Napoli potrebbe chiudere a 3), con l'aiuto dell'agente potrebbe entrare in gioco Cristiano Biraghi. Rientrato alla Fiorentina e assistito dallo stesso Giuffredi, il terzino sinistro (al momento impegnato in Nazionale) piace alla Roma, che è alla finestra.