Roma, il Napoli vuole Veretout per sostituire Allan ma Fonseca fa muro

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in caso di cessione di Allan, possibile nel corso del prossimo mercato, il Napoli dovrebbe trovare un sostituto all'altezza e lo avrebbe già individuato in Jordan Veretout, centrocampista di proprietà della Roma. I giallorossi hanno bisogno di fare cassa e nel caso in cui dovesse arrivare una proposta superiore a 19 milioni di euro, ovvero il costo del francese quando è stato rilevato dalla Fiorentina, potrebbe anche partire. Ovviamente dopo l'eventuale ok di Fonseca, con il portoghese che fino a questo momento si è decisamente messo di traverso rispetto all'idea di perdere il mediano ex viola.