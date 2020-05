Roma, il rinnovo di Calafiori resta in bilico: anche l'Inter sonda il terreno

Come riportato dall’edizione online del Corriere dello Sport, c’è anche l’Inter sulle tracce di Riccardo Calafiori, terzino sinistro in scadenza con la Roma nel 2022. Il giocatore e il suo agente Mino Raiola si aspettavano una telefonata per rassicurarlo circa la sua permanenza nella Capitale dopo le tante voci di mercato delle ultime ore, ma per il momento il telefono non ha squillato. Calafiori è romano e romanista e sarebbe felice di restare in giallorossi, ma intanto per lui si sono fatti avanti Juventus, Inter, Paris Saint-Germain e Manchester United, pronti a sferrare l'assalto se non dovesse arrivare in tempi brevi il rinnovo del contratto. A breve comunque la famiglia incontrerà l’entourage per fare il punto della situazione. Se la Roma farà sapere di volerlo mettere sul mercato, allora si cominceranno a valutare eventuali offerte.