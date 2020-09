Roma, il segretario generale rassegna le dimissioni dopo il caso Diawara

vedi letture

Nel giorno in cui scoppia il caso legato alla partita col Verona, che la Roma rischia di perdere a tavolino per aver schierato Amadou Diawara, erroneamente inserito in lista under, il segretario generale giallorosso lascia il suo posto. Pantaleo Longo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha infatti rassegnato le dimissioni: arrivato insieme all'ex ds Petrachi dal Torino, ha deciso dopo questa vicenda (per la quale il club presenterà eventualmente ricorso) di lasciare la società capitolina.