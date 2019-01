© foto di Federico Gaetano

Nonostante non abbia ancora dimostrato di valere la cifra spesa dalla Roma per strapparlo alla Sampdoria, Patrik Schick continua ad avere molti estimatori in giro per l'Europa: l'ultima squadra ad avere chiesto informazioni sull'attaccante ceco al club giallorosso è il Tottenham, alla ricerca di un sostituto dell'infortunato Harry Kane. Secco il rifiuto da parte di Monchi, che punta molto sul giovane attaccante per il futuro. A riportarlo è Sky Sport.