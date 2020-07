Roma, intrigo Smalling: lo United vuol costringere i giallorossi ad acquistarlo

vedi letture

Ultime sul futuro di Chris Smalling in arrivo dalla Gazzetta dello Sport. Il difensore resterà alla Roma fino al termine del campionato, ma ad oggi non potrà giocare l'Europa League visto che i giallorossi non hanno trovato l'accordo col Manchester United. Questo perché, spiega il quotidiano, i Red Devils stanno facendo resistenza con l'obiettivo di "costringere" i giallorossi ad acquistare il cartellino del difensore. L'idea della Roma al massimo sarebbe quella di un'offerta da ulteriori 3 milioni per il prestito fino al termine del prossimo anno quando scatterebbe l'obbligo di riscatto a fronte del pagamento di ulteriori 14 milioni.