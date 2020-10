Roma, Karsdorp promette: “Sono cambiato”. E Fonseca studia il rilancio

Nei tanti colloqui fatti dai Friedkin dal loro sbarco nella Capitale, ce n'è stato uno che a Fonseca potrebbe tornare utile. Stiamo parlando dell’incontro avuto tra i nuovi proprietari e Karsdorp. L’olandese lo ha definito “positivo”, noi lo chiamiamo “ultimatum” visto che sarebbe potuto andare prima all'Atalanta e poi al Genoa. Già, perché L’ex Feyenoord non è un acquisto di questa stagione, bensì del primo mercato di Monchi. La fortuna, però, non è mai stata dalla sua e nelle prime due stagioni, complice anche gli infortuni, ha giocato a malapena 15 partite. Un amore con Roma e con la Roma mai sbocciato e che porta l’olandese a fare ritorno in Olanda nella sua vecchia squadra. Anche in patria non rinasce mai a pieno, anzi. Dal suo porto sicuro spara a zero contro la realtà giallorossa. “A Roma venni lasciato solo al mio destino, scioccato da quanto successe. In allenamento, alcuni giocatori camminavano cinque minuti prima di iniziare la seduta, mentre altri avevano già trascorso due ore in palestra. Ognuno, di fatto, faceva quello che gli pareva, vigeva una sorta di autarchia che faticavo a comprendere“ disse in una delle sue prime interviste dopo aver lasciato la Capitale.

Ieri in conferenza stampa, al fianco di Fonseca, ha provato a ritrattare. Colpa di una “cattiva traduzione” secondo Karsdorp che comunque conferma le difficoltà avute nella sua prima esperienza nella Capitale. L’olandese, però, promette anche di esser cambiato. Chi lo vede a Trigoria tutti i giorni, giura che sia così e anche Fonseca sembra aver cambiato il suo giudizio sul giocatore tanto che all’esordio in campionato con il Verona parte titolare. Poi una lesione muscolare lo frena, ma alla prima occasione torna dentro, vedi la titolarità contro lo Young Boys e la presenza (quasi a sorpresa) dal primo minuto contro il Milan. Anche stasera contro il CSKA Sofia avrà un’altra chance, ma sono ancora molti gli aspetti che deve migliorare. La fase difensiva è una di queste come ammesso da lui stesso ieri e la prestazione contro i rossoneri di lunedì ne è la prova. Due dei tre gol subiti arrivano da degli strappi di Leao che lasciano sul posto Karsdorp, ma Fonseca non si scoraggia ed è pronto a puntarci ancora vista anche la mancanza di un padrone della fascia destra. Ora sta a Rick perché il tecnico e i Friedkin sono stati chiari: al netto degli infortuni, non è più concesso sbagliare all’olandese.