Roma, Karsdorp rientrerà dal prestito al Feyenoord e il Napoli è interessato

vedi letture

La Roma in estate dovrà riabbracciare forzatamente Rick Karsdorp, esterno destro in prestito al Feyenoord che il club olandese non riscatterà per motivi finanziari. Il giocatore non rientra però nei piani dei giallorossi che dunque cercheranno un'altra soluzione, magari a titolo definitivo. Secondo il Corriere dello Sport, piace da tempo al Napoli che lo accoglierebbe volentieri anche per la sua duttilità.