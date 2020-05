Roma, Kean nome caldo per l'attacco: può arrivare in prestito dall'Everton

Moise Kean è un nome caldo per quanto riguarda l'attacco della Roma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante italiano vorrebbe tornare in patria, visto che l'avventura all'Everton non è andata secondo i suoi piani. Kean - si legge - potrebbe arrivare in giallorosso in prestito con diritto di riscatto