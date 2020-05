Roma, Kean spacca i tifosi: “E’ forte ma può portare Zaniolo sulla cattiva strada”

Moise Kean è più di un’idea per la Roma del futuro. Il centravanti dell’Everton era stato cercato da Petrachi già nella passata sessione di mercato ma non sussistevano le premesse per portare a termine l’operazione. In estate le cose possono cambiare, l’attaccante è in rotta con il club inglese e l’agente (Mino Raiola) può aiutare i giallorossi inserendo il giocatore in un discorso molto più ampio che prevederebbe anche la cessione di Kluivert e chissà, magari anche il riscatto di Mkhitaryan.

Sui social c’è chi scherza chiamando la Roma “As Raiola”, ma indubbiamente sono tanti gli affari che vede la società giallorossa coinvolta insieme all’agente. I tifosi intanto si dividono su un possibile arrivo di Kean nella Capitale. “È giovane e forte, a Roma troverebbe l'ambiente giusto e con Zaniolo formerebbe una coppia fantastica” è il pensiero di un tifoso su Facebook e non è il solo a pensarla così. C’è poi anche chi invece non vorrebbe l’ex Juve a Trigoria per paura che possa portare il 22 giallorosso sulla cattiva strada ricordando di come entrambi furono cacciati dal ritiro dell’Italia U21 a causa di alcuni ritardi alle riunioni tecniche. “Indisciplinato com’è a Roma farebbe come gli pare” scrive un tifoso. Per alcuni, invece, sarebbe “un grande errore” portare nella Capitale Kean, ma c’è anche chi commenta la notizia con ironia: “Con i debiti di Pallotta neanche la maglia ci danno”.