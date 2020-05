Roma, Kluivert è la carta per Mkhitaryan: ecco il piano di Petrachi per l'armeno

vedi letture

Petrachi è pronto a utilizzare la carta Justin Kluivert per arrivare al riscatto di Mkhitaryan, giocatore che Fonseca ha chiesto di confermare a tutti i costi. L'idea è quella di cedere il calciatore olandese all'Arsenal valutandolo circa 25-30 milioni ed ottenere così in cambio il cartellino dell'armeno e 15 milioni di conguaglio. Il rinnovo del prestito con l'attaccante in scadenza nel 2021 non è ipotesi percorribile per ovvi motivi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.