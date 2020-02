© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La vicenda dell'ex compagno Nouri (crollato a terra in campo per un'aritmia che gli ha provoca danni permanenti) è un pensiero costante per Justin Kluivert, che nella sua intervista a DAZN ne ha nuovamente parlato: "La sua storia è un qualcosa che non puoi capire se non eri là. Lo conosco bene era, un piccolo idolo per me. Il quell'Ajax era il migliore, un leader, un gentleman nonostante la sua età. Lo rispettavano tutti. Quel gol contro il Viktoria Plzen con la Roma, come tutti gli altri che ho segnato, sono un po' anche per lui e questo era un gol importante, perché sono diventato il calciatore più giovane ad aver segnato un gol in Champions per la Roma. È fantastico che il mio nome sia nella storia del club, ma è solo l'inizio, di gol ne voglio fare molti altri in tutte le competizioni e sono certo che ci riuscirò".