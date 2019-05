Roma, Kolarov: "L'obiettivo era la CL. Dobbiamo sperare nelle altre"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aleksander Kolarov, nell'intervista a DAZN, ha parlato anche della classifica deficitaria della Roma in vista delle prossime due giornate di campionato. "Nel calcio può succedere di tutto: col City mi è capitato di vincere il titolo all'ultima giornata, al 90' eravamo sotto di un gol e alla fine abbiamo vinto per 3-2. Stavolta non è tutto nelle nostre mani, dobbiamo sperare che le altre perdano punti. Noi come professionisti abbiamo l'obbligo di vincere con Sassuolo e Parma, poi si vedrà. Sicuramente l'obiettivo era centrare la Champions e quindi ognuno si deve prendere le proprie responsabilità: ad andare in campo sono i giocatori e quindi i primi responsabili siamo noi, però anche i giocatori devono essere messi nella condizione di dare il massimo. Non è un caso se la Juve vince il campionato da otto anni".