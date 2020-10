Roma, Kumbulla: "Partita difficile, io sono pronto e a disposizione del mister"

Il difensore della Roma Marash Kumbulla ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il successo sullo Young Boys: "Partita difficile, su un campo sintetico, non siamo abituati, molte squadre non riescono a fare bene su questo campo. Sul gol? Mkhitaryan ha fatto un bel cross e per me è bastato poco per metterla dentro - riporta Vocegiallorossa.it -. Le prossime gare? Io sono pronto e a disposizione del mister".