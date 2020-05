Roma, l'Atalanta vuole Under: il sogno di Fonseca è scambiarlo con Ilicic

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Atalanta avrebbe chiesto alla Roma Cengiz Under, attaccante in uscita dai giallorossi che ha molto mercato anche in Germania e Turchia. I nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto 15 milioni di euro più un giocatore e Fonseca gradirebbe e non poco l'inserimento nell'affare di Josip Ilicic che però ha pretese superiori ai 3 milioni di euro per l'ingaggio e che ha la certezza (al momento) di giocare la Champions restando a Bergamo. Le alternative comunque non mancano perché a Trigoria piacciono anche Castagne e Caldara, due giocatori che tornerebbero comunque utili ai piani del tecnico portoghese. L'asse Bergamo-Roma è caldo ormai da mesi e il prossimo mercato potrebbe dunque portare a nuovi affari.