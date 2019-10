© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'infortunio al ginocchio rimediato da Davide Zappacosta ha obbligato la Roma a tornare già a lavorare sul mercato in vista di gennaio. Il nome caldo, a tal proposito, torna ad essere quello di Elseid Hysaj, laterale albanese del Napoli.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, perché l'operazione vada in porto occorre che trovare l'accordo per la risoluzione del prestito annuale di Zappacosta col Chelsea e che il club partenopeo per l'ex Empoli abbassi la valutazione fatta la scorsa estate e pari a 20 milioni di euro.