Roma, l’inizio di una nuova era: ecco i giovani che possono esordire in Europa League

Se aveste chiesto a Paulo Fonseca come avrebbe immaginato l’ultima partita del girone A di Europa League contro il CSKA Sofia, forse sarebbe stata proprio così: Roma già qualificata come prima e trasferta bulgara utile giusto a mettere qualche soldino in più nelle tasche del club in caso di vittoria (570 mila euro) o pareggio (190 mila euro). Ecco allora che alla ribalta tornano tanti giovani della Primavera che in questi ultimi giorni hanno legato il loro destino alla società giallorossa fino al 2024. Da Milanese a Ciervo, passando per Bove, Providence e Zalewski. Tutti ragazzi che potranno trovare spazio domani fatta eccezione di quest’ultimi due: il francese perché non il lista Uefa e il polacco ritornato solo lunedì negativo dopo 23 giorni di positività al Covid-19.

Per Bove, Ciervo e Milanese, invece, ci sarà spazio: da capire se a gara in corsa o addirittura dall’inizio perché l’idea che in queste ore passa per la testa di Fonseca è di lasciare proprio a Roma molti big evitando una trasferta inutile visto che poi sabato la squadra ripartirà per Bologna. Altri due giovani si uniscono poi a quelli sopracitati ed entrambi vicini anche loro a firmare il prolungamento del contratto con la Roma. Se per Tripi il tutto dovrebbe essere messo nero su bianco già la prossima settimana, anche Calafiori e il club giallorosso si sono sostanzialmente avvicinati a un accordo visto il contratto in scadenza nel 2022. Riccardo è l’unico certo di partire titolare sulla corsia di sinistra domani. Per gli altri il minutaglie sarà inferiore, ma il futuro, spera la Roma, che sia altrettanto roseo.