Roma, la difesa non va e Fonseca riparte dal paradosso Smalling

“Sono contrario all’euforia se non dopo una finale vinta” lo aveva detto Fonseca prima della sfida con l’Atalanta e con il senno di poi era un chiaro avviso ai naviganti. Messaggio inascoltato dalla squadra che incappa nella sua prima sconfitta stagionale, mancando d’intensità nei 90 minuti. Sul banco d'accusa finisce ancora la difesa della Roma. Nove gol subiti in 5 partite. Una media di quasi due reti a partita con l’unico clean sheet fatto registrare nella gara di Europa League con il Basaksehir. Dati preoccupanti perché peggio in campionato hanno fatto solamente Lecce, Spal e Sampdoria con 11 gol al passivo. Serve un cambio di rotta e a nulla è servito il passaggio alla difesa a 3 dopo altrettante gare consecutive in cui Fonseca aveva schierato la linea composta da Florenzi, Mancini, Fazio e Kolarov. La squadra giallorossa si trascina questo problema dal pre-campionato. Anche in quell’occasione non ci fu una partita senza subire reti se consideriamo i test più probanti con Perugia, Lille, Athletic, Real e Arezzo.

PARADOSSO - Un barlume di speranza è dato da Smalling. Contro l’Atalanta è stato migliore e domenica a Lecce toccherà ancora a lui. Al suo fianco ci sarà Fazio, uscito prima mercoledì proprio per poter rifiatare in vista del prossimo impegno. Straordinari, invece, per Florenzi e Kolarov visto il fastidio accusato da Spinazzola al flessore e la lungo degenza di Zappacosta. Mancini rientrerà dopo la squalifica, ma probabilmente verrà riproposto nel giovedì di coppa contro il Wolfsberger. Un paradosso che la Roma debba puntare su Smalling, arrivato negli ultimi giorni di mercato in prestito secco dal Manchester United e non riesca per il momento a valorizzare l’ex Atalanta sul quale ha investito molto (23 milioni bonus compresi) per i prossimi 5 anni. Sarà così almeno fino alla sfida con il Cagliari, poi la seconda sosta per le Nazionali permetterà a Fonseca di trarre un primo bilancio e la speranza a Trigoria è che la sconfitta con l’Atalanta resti un caso isolato e che nei tabellini si possano iscrivere altri clean sheet non legati solo al Basaksehir.