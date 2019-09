© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus non molla Nicolò Zaniolo. Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi Fabio Paratici si è trasferito a Roma per seguire da vicino il giovane talento giallorosso, fresco di rinnovo con la Roma. Il blitz all’Olimpico per vedere dalla tribuna la gara con l’Atalanta non sarà certo l’ultimo e tutto lascia credere che nel 2020 la questione tornerà d’attualità. Del resto, non si dimentichi che c’era anche Nicolò nel famoso pizzino di Paratici.