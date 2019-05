© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il no di Gian Piero Gasperini ha stravolto i piani della Roma. Adesso il club capitolino dovrà virare, forzatamente, su un altro tecnico per dare via al nuovo corso del club. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ad oggi, la situazione non presenta certezze: Roberto De Zerbi appare in leggero vantaggio sull'altro candidato italiano alla panchina giallorossa Marco Giamapaolo. I due sono quasi in parità nelle percentuali presentate dal quotidiano sportivo (40% per l'attuale allenatore del Sassuolo, 30% per quello blucerchiato), con una fetta consistente del borsino che tiene in considerazione altre candidature, finora non emerse alla stampa.