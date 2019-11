Roma, la Samp dell'ex Claudio Ranieri interessata a Perotti e Under

© foto di www.imagephotoagency.it

La Sampdoria a gennaio rinforzerà il suo reparto avanzato. Lo farà con un centravanti e, scrive 'Tuttosport', anche con un esterno offensivo. Claudio Ranieri vorrebbe uno tra Diego Perotti e Cengiz Under, anche se a gennaio non sarà semplice convincere la Roma, suo ex club.