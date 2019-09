Roma, la scelta Fonseca inizia a pagare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una svolta nata in estate, in sordina, con una scelta inattesa. Alzi la mano chi, prima che la notizia diventasse di dominio pubblico, avrebbe pensato che la Roma potesse puntare su Paulo Fonseca come allenatore per costruire un nuovo ciclo. Alzi la mano chi, dopo una stagione così complicata, non avrebbe preferito affidare le sorti della squadra giallorossa a fine ciclo, ad un condottiero più esperto ed avvezzo alle acque del nostro complicato torneo. Fortunatamente per la Roma, tra le mani alzate, non c’era quella di Petrachi, che dopo qualche giro di orizzonte ha virato con decisione su una scelta discontinua ma stuzzicante, e che sta portando risultati. Non sono a livello di punti, ma soprattutto per le dinamiche di gioco offerte. E staremmo dicendo la stessa cosa anche se Dzeko non avesse trovato la zampata in pieno recupero. Se poi un centravanti di questa portata sei in grado di trattenerlo, ed il tuo tecnico lo valorizza nella maniera che stiamo ammirando, ecco che il sogno di un posto al sole può diventare decisamente più concreto rispetto a quanto non potesse sembrare a luglio. Bravo Fonseca, e chi ci ha creduto.