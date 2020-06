Roma, lavoro tra campo e palestra a Trigoria. Zaniolo accelera e punta il Parma

Fonseca spinge sull'acceleratore. Ieri è andata in scena la prima partitella dieci contro dieci e i segnali sono stati positivi. Tra i più in risalto Edin Dzeko, mentre assenti (ma solo a scopo precauzionale) Pellegrini, Santon e Bruno Peres oltre a Perotti, rientrato lunedì in gruppo, Pau Lopez e Zaniolo. Oggi, invece, lavoro più blando tra campo e palestra, ma regolarmente in gruppo i due terzini, il sette e l'otto giallorosso non presenti ieri. Scalpita invece Nicolò Zaniolo che continua a postare sui propri social gli allenamenti personalizzati che dalla prossima settimana saranno gradualmente ridotti. Obiettivo rientrare per Roma-Parma in programma il 2 luglio.