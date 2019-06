Roma, le richieste di Fonseca: Fred o Veretout come regista in mediana

Il ruolo che Paulo Fonseca ritiene completamente scoperto nella Roma è quello di regista. Nel sistema di gioco dell’allenatore portoghese - un 4-2-3-1 finalizzato al possesso palla - uno dei due centrali di centrocampo ha infatti il compito di "abbassarsi" tra i due centrali difensivi per avviare l’azione offensiva. Nzonzi ha ritmi compassati che non si addicono a Fonseca, oltre a un ingaggio che non rientra più nei parametri della società giallorossa. Lorenzo Pellegrini e Cristante possono occupare l’altro ruolo del centrocampo, con più funzioni di incursore, ma non quello di metronomo dell’azione.

Fred e Veretout - Così, sono due i giocatori ai quali Fonseca ha dato il suo placet, anche se non sarà semplice portarli a Trigoria: Fred e Veretout. Il primo è un vecchio pallino del tecnico. Ex International Porto Alegre, 26 anni, il brasiliano ha giocato 101 partite e segnato 10 gol con lo Shakhtar, che sotto la guida di Fonseca ha vinto tre campionati consecutivi in Ucraina. La Roma ha contattato il Manchester per un prestito con diritto di riscatto. Diverso è il discorso per Jordan Veretout, francese della Fiorentina, anche lui ventiseienne. Ha il vantaggio di conoscere già bene la serie A (69 presenze e 13 gol) ma deve essere sicuramente acquistato. La Fiorentina lo ha pagato 7 milioni dall’Aston Villa due stagioni fa, ma per convincere il nuovo presidente Commisso a cederlo ne servono un po' di più.