Roma-Lecce, le formazioni ufficiali: Bruno Peres dal 1', sorpresa Under

È quasi tutto pronto all'Olimpico per la sfida tra Roma e Lecce, in programma alle ore 18:00 e valida per il 25° turno di Serie A. Sorpresa Under tra i giallorossi, col ritorno di Mancini e Mkhitaryan dal 1'. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Ünder, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.

Lecce (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Petriccione, Majer; Mancosu, Barak; Lapadula. All.: Liverani.