Roma, Mancini sfida il Siviglia: "Abbiamo l'obbligo di provarci, è una gara fondamentale"

vedi letture

Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, ha parlato così al sito ufficiale dei giallorossi in vista della sfida di Europa League del prossimo 6 agosto col Siviglia: "La partita con il Siviglia si prepara da sola, è fondamentale per la nostra stagione. Andremo in Germania con consapevolezza di poter fare bene, veniamo da una striscia positiva in campionato e abbiamo la spensieratezza giusta. Abbiamo l’obbligo di provarci”, le parole del calciatore dei capitolini.