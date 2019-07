Roma, Mancini: "Trattativa lunga. A gennaio solo una chiacchierata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua prima intervista da giocatore della Roma, Gianluca Mancini ha raccontato anche l'evolversi della trattativa tra il club giallorosso e l'Atalanta: "E’ stata una trattativa lunga. A gennaio c’era stata una chiacchierata ma niente di concreto, poi da giugno i discorsi sono andati avanti. Io volevo venire, perché la Roma è una società importante e quindi la trattativa si è conclusa bene”.

Cosa significa per te essere un giocatore della Roma?

“Essere un giocatore della Roma ed arrivare in una società così prestigiosa per me è un motivo di orgoglio e ripaga tutti i sacrifici che ho fatto da quando ho iniziato a giocare a calcio. Sono un uomo felice”.