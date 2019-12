© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' già tempo di calciomercato per la Roma, spiega Il Messaggero oggi in edicola. Il nome per l'attacco è quello di Mariano Diaz del Real Madrid. Solo una presenza in panchina con Zinedine Zidane, l'ex Lione vuole partire ma i problemi sono due, adesso. Nikola Kalinic non vuole partire e adesso su Diaz ci sarebbe anche la Juventus che cerca una punta per gennaio.