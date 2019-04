© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferma da direttore sportivo della Roma vicina per Ricky Massara. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il dirigente è stato convocato a Boston da Pallotta e nonostante l'imminente arrivo di Campos come consulente di mercato il suo posto non sembra essere in bilico. Ci sarà anche Totti nell'ufficio di direzione sportiva ma non sono ancora chiari i poteri che avrà l'ex capitano. La convivenza Massara-Campos mette d'accordo tante persone, ma forse non del tutto lo stesso Francesco Totti.