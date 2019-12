Roma, Mkhitaryan ha conquistato tutti. L'armeno titolare con l'Inter?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Uno scampolo di partita a Istanbul, contro il Basaksehir, poi venti minuti al Bentegodi, dove ha dimostrato di star bene, segnando anche la rete che ha chiuso i giochi. Henrikh Mkhitaryan è tornato e può essere l'arma in più della Roma, che da qui alla sosta natalizia punta a raccogliere più punti possibili per restare in scia dei cugini laziali.

Titolare a Milano? - L'armeno, in prestito dall'Arsenal, ha già segnato due reti in 312' giocati finora in stagione. Venerdì sera potrebbe giocare dal primo minuto nella super-sfida del Meazza contro l'Inter capolista: come riporta la Gazzetta dello Sport, Justin Kluivert non dovrebbe esserci, le alternative Florenzi e Perotti non convincono. Intanto, Fonseca si gode un calciatore che sta dimostrando con i fatti di avere grandi stimoli e voglia di trascinare i giallorossi.