Roma, Mkhitaryan: "Spero di restare, c'è un accordo. Europa League, ci proviamo"

Grande protagonista del pari tra Roma e Inter, Henrikh Mkhitaryan si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale, commentando così il suo gol: "Ho giocato palla a Edin perché segnasse, poi l'ho ripresa e ho segnato io. Mi dispiace, volevamo vincere la partita.

Vi giocherete delle chance in Europa?

"Faremo di tutto. Sappiamo l'importanza della partita col Siviglia: non sarà facile, ma sappiamo che ci sono ancora quattro partite in Serie A, per arrivare ben preparati all'Europa League. Avessimo vinto sarebbe stato meglio, ma non importa, dobbiamo continuare a lavorare".

Come ti trovi in questo ruolo?

"L'unica cosa che è cambiata è il modo di difendere. Il resto è lo stesso, ma penso non sia difficile per me cercare gli spazi liberi. Dobbiamo soltanto imparare, studiare di più e andare avanti".

Cosa vi è mancato quest'anno?

"Abbiamo perso tanti punti che non avremmo dovuto perdere. Ci sono state partite in cui non stavamo bene mentalmente, abbiamo mollato tanto. Ma dopo Napoli abbiamo trovato questo modulo, e questo ci ha dato risultati a livello difensivo e offensivo. È più facile difendere, e abbiamo più spazio a centrocampo e davanti".

Resti alla Roma?

"Spero di sì. C'è un accordo per l'anno prossimo, ma prima dobbiamo pensare a concludere la stagione".