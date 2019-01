Roma, Monchi: "Il giorno più difficile della mia vita. Chiedo scusa ai tifosi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Serata complicata, a dir poco, per la Roma. Sconfitta 7-1 dalla Fiorentina in Coppa Italia , la compagine giallorossa si lecca le ferite. E il ds Monchi, ai microfoni di Roma TV, non si nasconde: "Forse la più difficile, per me è il giorno più difficile nella mia storia di direttore sportivo, mai ho vissuto una partita così. È dura. Bisogna solo chiedere scusa ai tifosi, tutti, perchè immagino come stanno e loro sentono questa maglia come nessuno. Oggi posso chiedere solo scusa. Non è un giorno per fare valutazioni, dobbiamo aspettare. Ora posso solo chiedere scusa scusa scusa scusa".

Oggi si è toccato il fondo.

"Non credo che nessuno dei giocatori volesse giocare male, oggi è andato tutto storto. Sono stato nello spogliatoio prima della partita, i giocatori volevano vincere. Credo che nelle ultime 5/6 partite, se ci scordiamo il secondo tempo di Bergamo, la squadra non stava facendo male".